Нефть подешевела на фоне роста запасов сырья в США

13.05.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,43% – до 29,55 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,58% – до 25,63 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 млн баррелей, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 5 млн баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 4,147 млн баррелей.

Цены на нефть также оказываются под давлением опасений по поводу возможности второй волны заражений коронавирусом в странах, которые начинают ослаблять карантин. Во вторник глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил, что поспешное снятие мер карантинного контроля грозит новыми вспышками коронавируса и в конечном итоге замедлит восстановление экономики.