 

После парада в Минске в два раза улучшилась ситуация с пневмониями – Лукашенко

13.05.2020, 8:40, Новости дня

После проведения в Минске парада, посвященного Дню Победы, в городе улучшилась ситуация с заболеваемостью пневмонией. Об этом 12 мая на совещании с членами правительства заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, говорится в сюжете телеканала ОНТ.

“Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе – это не хуже, чем они там где-то будут запертыми. Это военные люди были очень много, переболевшие и так далее. Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была. Ну и что мы получили? В Минске значительно вчера в два раза снижение пневмоний. В два раза. И я вчера, перекрестившись: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись”, – сказал он.

По словам главы государства, число больных “в минус ушло” не только в Минске.

“Мы получили дополнительно койкоместо на всякий случай, для заболевших людей”, – отметил Лукашенко.

В период эпидемии Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. Также в стране нет запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты Всемирной организации здравоохранения призывали власть ввести ограничительные меры.

По данным Минздрава Беларуси на 12 мая, в стране умерли 142 пациента с COVID-19. В общей сложности в Беларуси зарегистрировано 24 873 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 6974.

Оппозиционные белорусские журналисты считают, что официальная статистика по COVID-19 в стране недостоверна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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