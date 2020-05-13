В Тернопольской области после укусов пчел умер мужчина – полиция

13.05.2020, 8:40, Новости дня

В селе Бодаки Тернопольской области после укусов пчел умер местный житель. Об этом 12 мая проинформировали в полиции Тернопольской области.

“На земляка напал рой пчел, в результате полученных укусов он умер. Медикам, которые выезжали на место происшествия, спасти мужчину не удалось. Они констатировали смерть 37-летнего местного жителя, наступившую из-за аллергической реакции”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что уголовное производство открыли по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство).

В полиции граждан призвали немедленно обращаться к спасателям, если обнаружат “опасные гнезда и рои”.