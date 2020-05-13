Ушел из жизни тренер сборной России по женской борьбе Алиомаров

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13.05.2020, 8:30, Новости дня

Заслуженный тренер РФ Магомед Алиомаров скончался в среду, 13 мая, в Махачкале. Наставнику национальной команды по женской борьбе было 67 лет. О смерти российского специалиста сообщил официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

"Последние дни жизни Магомед Алиомаров находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – говорится в заявлении ФСБР.

О причинах смерти главного тренера сборной РФ по женской борьбе не сообщается.



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