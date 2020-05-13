В США повышен прогноз смертности от коронавируса

13.05.2020, 8:30, Разное

В США повышают прогноз по количеству погибших от COVID-19 из-за планов послабления карантинного режима. По подсчетам Института показателей и оценки здоровья, на конец августа из-за высокой смертности жертвами инфекции станут больше 137 000 человек.

Кристофер Мюррей, директор IHME, считает, что граждане плохо соблюдают режим карантина и еще до его снятия люди стали передвигаться, игнорируя самоизоляцию. Он заявляет, что пока не введут ускоренное тестирование для выявления носителей, повсеместное изолирование людей с коронавирусом и использование масок в общественных местах – сохраняется большая вероятность следующей волны заболевания.

В США стали разрабатывать планы для послабления карантинных мер. В Южной Каролине и Джорджии губернаторы лидируют по «некоторым из самых агрессивных сценариев». В конце апреля в США была превышена психологическая черта жертв пандемии, их количество составляло 58 000 человек. Эксперты прогнозируют 137 тысяч умерших от COVID-19 в конце эпидемии.