 

Пушков описал, как изменится мир из-за коронавируса

13.05.2020, 8:30, Новости дня

После окончания пандемии коронавируса в мире свою роль укрепят национальные государства, а концепция «многополярного мира» станет реальной, сообщил сенатор Совфеда Алексей Пушков в статье для «Российской газеты».

«Сегодня ни Китай, ни Россия, ни Иран, ни Индия, ни Турция, ни многие другие страны мира не признают морального права США возглавить современный мир», – пишет он в статье. 

По мнению сенатора, у концепции «многополярного мира» появляется все больше сторонников. В рамках концепции выделяют три страны, которые больше всего влияют на международную политику, – Россию, Китай и США.

Таким образом, считает Пушков, мир перестает быть «однополюсным» и становится «трехполюсным».

«В этом неравнобедренном треугольнике две вершины – РФ и Китай – намного ближе друг к другу, чем к третьей в лице США. И это будет частично уравновешивать все еще сохраняющуюся превосходящую мощь США на ряде направлений», – отметил сенатор.

Пушков уверен, что глобализм перестанет быть главным трендом, и ограничится объективными потребностями обществ.

Ранее Пушков выразил мнение, что столкновение между США и Китаем может «принять форму политической войны с бактериологическим оттенком».



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