 

Медик рассказала об опасениях из-за последствий майских праздников

13.05.2020, 8:30, Новости дня

Врачи опасаются развития ситуации с распространением коронавируса после майских праздников, поскольку многие россияне все еще не воспринимают опасность новой инфекции всерьез, сообщила доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.

По словам Шаповаленко, уже через неделю после майских праздников ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться. «Мы, конечно, с тревогой ожидаем, что будет через неделю после окончания майских праздников», – отметила она, передает «Царьград» со ссылкой на «Россию 1».

Шаповаленко отметила, что многие еще до сих пор не осознали опасность новой инфекции.

«Это действительно тяжелая инфекция, особо опасная инфекция, контагиозная инфекция, инфекция с достаточно серьезными осложнениями», – сказала она, напомнив о необходимости ранней диагностики коронавируса.

Между тем, в РФ уровень летальности от коронавируса в 7,6 раза оказался ниже, чем в мире, в Москве – в 6,8 раза.



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