В Аргентине палеонтологи обнаружили скелет десятиметрового мегараптора

13.05.2020, 8:30, Разное

Палеонтологи обнаружили в регионе Патагония в Аргентине скелет мегараптора, длина которого составляет десять метров. Динозавр жил около 70 миллионов лет назад.

Палеонтологи смогли отыскать очень большого мегараптора. Этот вид динозавров был плотоядным, однако имел внушительный размер и ловкость для охоты. Исследователи обнаружили позвонки, ребра, а также часть грудины и плечевого пояса.

В сравнении с тиранозаврами мегарапторы характеризовались большей стройностью и подготовленностью к продолжительной погоне. Благодаря длинным хвостам динозавры сохраняли равновесие, а своими мускулистыми и удлиненными ногами делали более широкие шаги. Ученые сообщают также о наличии у мегараптора удлиненной шеи и черепа, помогающих им легче подобраться к жертве.