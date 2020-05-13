 

“Все мои люди за ЗОЖ”: Рэпер Джиган поборол вредные привычки после выписки из больницы

13.05.2020, 8:17, Разное

Рэпер Джиган в микроблоге в Instagram пояснил о том, что поборол вредные привычки и решил заняться спортом. Судя по всему, исполнитель твердо решил наладить жизнь и начать со своего здоровья после лечения в больнице.
Джиган поделился с поклонниками видеороликом, на котором предстал свежим и бодрым. Он продемонстрировал подписчикам, как занимается спортом во дворе особняка, использовав для этого боксерские перчатки и мешок. В подписи к видео исполнитель отметил, что побывал в больнице. Согласно утверждению артиста, он решил устроить небольшую тренировку после лечения. О подробностях певец решил не распространяться.

Позднее Джиган призвал в комментариях начать бороться с вредными привычками, так как они провоцируют негативные последствия для человеческого организма. Знаменитость, в свою очередь, добавил, что принял решение бросить курить не только сигареты, а также кальян и травку.

Стоит отметить, плохие привычки артиста не являлись главной проблемой в семье Самойловой и Джигана. Супруга исполнителя приняла решение подать на развод после того, как узнала, что певец изменял ей много раз и при этом скрывал от неё информацию об этом.



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