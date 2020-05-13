 

Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров

13.05.2020, 8:16, Новости дня

С 7 мая РФ отменила обязательное таможенное декларирование товаров, которые входят в 27-ю и 29-ю группы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ЕАЭС – это уголь, торф, спирты, витамины и ряд других наименований, сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В комиссии сообщили, что «Россия отменила обязательное таможенное декларирование на группы товаров среди которых – уголь, торф, спирты, витамины и другие», передает РИА «Новости».

По словам министра по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегама Варданяна, которые приводятся в сообщении, обязательному декларированию, в том числе, теперь не подлежат эфиры, альдегиды, кислоты, провитамины, витамины, гормоны.

Данное решение было принято по итогам консультаций с участием представителей государств-членов союза на основе обращения уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Консультации проводились на площадке департамента функционирования внутренних рынков комиссии.

«По итогам проведенных консультаций Минэкономразвития совместно с Федеральной таможенной службой разработали инструктивное письмо, которое отменяет требования о декларировании товаров 27-й и 29-й группы ТН ВЭД ЕАЭС между государствами-членами в рамках общего рынка. Инструктивное письмо было направлено ФТС РФ в региональные таможенные управления», – уточняет ЕЭК.

В основе ст. 25 договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в рамках союза осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования за исключением случаев, предусмотренных договором.

«При этом такие исключения относятся к рынкам нефти, газа и электроэнергии, которые в настоящее время формируются. Товары, в отношении которых отсутствуют исключения, должны перемещаться без таможенного декларирования», – отмечают в комиссии.

Напомним, в апреле были одобрены меры для экономической стабильности ЕАЭС.



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