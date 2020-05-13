Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

13.05.2020, 8:16, Новости дня

Этим летом в РФ участятся природные катаклизмы, на страну могут обрушиться смерчи и ураганы, считает климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут – будут всевозможные смерчи, ураганы», – рассказал Киселев Ura.ru.

По его словам, природные катаклизмы могут затронуть все регионы страны, однако предсказать, где они будет более разрушительными, почти невозможно.

Климатолог напомнил, что последние годы в РФ летние периоды бывают теплыми и входят в десятку самых жарких за весь период наблюдений. Так, считает Киселев, может случиться и в этом году.

Он также обратил внимание на то, что на Крайнем Севере температуры растут существенно быстрее, чем в среднем по России. Такая тенденция, как считает климатолог, может привести к деградации вечной мерзлоты, что, в свою очередь, повлечет за собой аварии на линейных объектах (трубопроводах, шоссе, линиях электропередач), а также при строительстве новых объектов. Однако есть в таянии ледников, по его мнению, и плюсы — открываются новые возможности для судоходства.

Напомним, в конце апреля россиян предупредили об аномально жарком лете. Ученые также предсказали в ближайшие десятилетия наступление катастрофической жары.