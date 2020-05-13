Умер главный тренер сборной РФ по женской борьбе

13.05.2020, 8:16, Новости дня

Главный тренер сборной РФ по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался на 68-м году жизни, сообщили в Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР); в последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ.

Алиомаров умер в среду, последние дни жизни тренер находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды РФ выражают свои искренние соболезнования родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах», – передает РИА «Новости» заявление федерации.