Умер главный тренер сборной РФ по женской борьбе

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13.05.2020, 8:16, Новости дня

Главный тренер сборной РФ по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался на 68-м году жизни, сообщили в Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР); в последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ.

Алиомаров умер в среду, последние дни жизни тренер находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды РФ выражают свои искренние соболезнования родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах», – передает РИА «Новости» заявление федерации.



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