«Старовата для такого наряда»: Поклонники раскритиковали Мадонну за откровенный снимок в прозрачных трусиках

13.05.2020, 8:09, Разное

61-летняя Мадонна на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлела свое полуобнаженное отражение со спины. Многие поклонники артистки раскритиковали ее откровенное фото в прозрачных трусиках.

Мадонна не перестает эпатировать публику. На представленной фотографии она запечатлена в ванной в кружевном бюстье, прозрачных трусиках и чулках. Артистка продемонстрировала поклонникам отражение своей «пятой точки» в зеркале.

В описании под постом певица пояснила о предстоящем курсе терапии по восстановлению хрящевых тканей. Он должен избавить ее от болей, которые она испытывает после травмы колена. Артистка попросила поклонников пожелать ей удачи, поделившись, что «будет прыгать вверх и вниз от радости, если сможет это сделать спустя 8 месяцев боли».

В комментариях подписчики пожелали Мадонне удачного лечения, однако и не упустили возможность обсудить ее откровенный снимок. Некоторые фолловеры отметили, что она «самая красивая». Однако многие подчеркнули, артистка «старовата для такого наряда», кроме того, они заметили слишком большое количество силикона на ее ягодицах.