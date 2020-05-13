Генсек ООН призвал отказаться от санкций на фоне пандемии коронавируса

13.05.2020, 8:08, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого к политикам в Евросоюза, США и в межпарламентских структурах с призывом отказаться от санкций и сплотиться для борьбы с коронавирусом.

«Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Я призываю государства-члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения, в том числе посредством финансирования Глобального плана по гуманитарному реагированию, запущенного в марте 2020 года», – говорится в письме генсека всемирной организации, передает ТАСС.

Гутерриш напомнил, что в письме лидерам «Большое двадцатки» от 26 марта он также «призвал воздержаться от применения санкций, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на пандемии», повторив этот тезис на брифинге с членами G20 27 марта.

Гутерриш поблагодарил Слуцкого за письмо от 24 апреля, в котором глава думского комитета поделился «соображениями о беспрецедентных вызовах, с которыми столкнулось человечество в связи с пандемией COVID-19, в том числе о негативных последствиях односторонних санкций».

«Я намерен впредь в публичном и в частном порядке принимать активное участие в решении этих вопросов. Надеюсь на поддержку правительства и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нашим совместным усилиям по борьбе с разрушительной пандемией и обеспечению безопасности и благополучия всего человечества», – резюмировал генсек ООН.

Ранее Гутерриш заявил, что политики и соцсети должны активно бороться с распространившейся на фоне пандемии агрессивной риторикой. Он также призвал создать «глобальную коалицию» для разработки вакцины от COVID-19, которая «должна стать доступной повсюду и для всех» и «восприниматься как глобальное общественное достояние».