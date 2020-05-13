Врач рассказала о влиянии коронавируса на беременность

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13.05.2020, 8:08, Новости дня

Перенесенный в первом триместре беременности коронавирус может сказаться на росте плода, а во втором – замедлить развитие ребенка, сообщила председатель «Совета матерей», врач-педиатр Татьяна Буцкая.

«В первом триместре вирус, перенесенный будущей мамой, может повлиять на рост плода, во втором – вызвать замедление развития ребенка, в третьем – стать причиной преждевременных родов, со всеми сопутствующими осложнениями и даже недоношенностью», – цитирует ТАСС Буцкую.

Также она рассказала об особенности дыхательной системы во время беременности. На поздних сроках живот у беременных поджимает легкие и уменьшает их объем, поэтому при заболевании коронавирусом у женщин может возникать дыхательная недостаточность. 

Буцкая отметила, что Минздрав РФ рекомендовал организовать надлежащее наблюдение беременных в период пандемии, поэтому в некоторых регионах акушеры-гинекологи приходят на дом, приносят с собой аппараты КТГ и даже создают чаты в мессенджерах.

«Однако в некоторых регионах (особенно отдаленных) все же еще бывают случаи, когда закрыты государственные женские консультации, и беременные, у которых есть полис ОМС, к сожалению, могут обратиться только в коммерческие центры. Сейчас мы занимаемся разработкой системы возврата денег по ОМС в подобных ситуациях», – добавила она.

Врач рекомендует беременным в условиях пандемии добираться до роддома на такси или собственном авто.

«Ехать на скорой помощи во время пандемии довольно рискованно. Во-первых, службы экстренной помощи перегружены, и бригада может попросту не приехать вовремя. Во-вторых, поездка может быть небезопасной, потому что неизвестно, кого машина перевозила непосредственно до вас», – отметила Буцкая.

Она добавила, что машина скорой помощи повезет роженицу не в тот роддом, с которым у нее был заключен контракт, а в ближайший, где есть свободные места. 

При этом она уточнила, что для поездки на собственном транспорте нужно оформлять пропуск, а это может занять до пяти часов. 

«Но за пять часов уже вполне можно родить. Поэтому единственный вариант: при приближении срока родов каждый вечер заново оформлять пропуск на следующий день», – советует эксперт.

Ранее в Минздраве заявили, что во время беременности заболевшей коронавирусом женщины эмбрион находится в безопасности, достоверных данных о влиянии инфекции на плод нет.



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