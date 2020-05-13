Мнение: О беспощадном выкачивании «новой нефти»

13.05.2020, 7:54, Разное

По чести сказать, #Россия веками довольно-таки хищнически эксплуатировала собственные ресурсы. Любые. От земли до нефти. Начиная с подсечно-огневого земледелия, сохранившегося на Руси аж до XX века, и до сего дня традиция эта, фактически – скрепа, оставалась неизменной.

Ничего не изменилось и сейчас. Особенно, когда речь… идёт о людях. Этой, по выражению кремлёвского инфлюенсера Сергея Иванова, новой нефти. Тут, на фоне падения доходов от углеводородов, эксплуатация пошла поистине «стахановскими» темпами. А новый #коронавирус дал к тому долгожданный предлог действовать не стесняясь.

Уже рассказывал недавно о новаторских методах разработки. Но то были ещё цветочки. А вот и ягодки – «масочный» и «перчаточный» режимы, введением которых моментально увлеклись губернаторы и мэры, начиная с московского. Согласно их указам и распоряжениям, отныне в общественном транспорте, магазинах, на рабочих местах нельзя появляться без маски на лице и перчаток на руках. За нарушение – солидный штраф. Например, в Москве это 4000 руб. за первый раз и 5000 руб. за каждый последующий.

Более того, кое-где пытаются распространить норму о ношении перчаток и масок на все общественные места. Под которыми понимается любое пространство, кроме своей квартиры и личного кабинета.

Теперь немножко подсчётов. Минимальная цена одноразовой маски – 30 руб. сейчас. Ещё в начале года она стоила в 20 раз дешевле. Пара латексных перчаток обойдётся теперь в 15-20 руб. С учётом того, что маску надо менять каждые 2-3 часа, а также после каждого снятия (например, чтобы воды попить), в день их потребуется 4-5 штук работающему человеку и 1-2 – самоизолированному (для выхода в магазин или на погулять с собакой). Перчаток в день понадобится минимум две пары, а то и три. По самым скромным оценкам, это примерно 200 руб. в день с работающего и 50 руб. – с временно не занятого на рабочем месте. За месяц выходит 5000 руб. и 1500 руб. соответственно. Что в масштабах страны выливается в сотни миллиардов рублей без учёта штрафов.

По сути, введён новый оброк на податное население. Поскольку в российских реалиях эффективность такой защиты будет стремиться к нулю. На практике, люди, чьи доходы и так уже оскудели, будут стараться использовать одноразовую маску весь день, то снимая, то вновь надевая её. Хорошо, если не заразят других при этом…

Теперь ещё чуть посчитаем. Себестоимость производства одноразовой маски на автоматических китайских станках даже сейчас составляет не более 5-7 руб. с учётом всех производственных затрат. Даже притом что цены на материалы для производства масок выросли в разы с начала года. Чиновники, правда, говорят, что Россия до сих пор не смогла наладить собственное производства этого нехитрого изделия и закупает всё в Китае. А китайцы, якобы взвинтили цены до 22-23 руб. за единицу товара без учёта доставки.

Последнее вызывает сильные сомнения, впрочем. На АлиЭкспрессе – в розницу! – можно найти медицинские маски по цене 1500-1600 руб. за 100 шт. с бесплатной доставкой. Очевидно, что оптовая цена в разы ниже. Да и собственное производство масок в России существует, даже расширяется.

Но все эти странности с ценами получают логичное объяснение, если вспомнить, что федеральным оператором по снабжению субъектов РФ средствами индивидуальной защиты является… АО «Корпорация Росхимзащита», дочерняя компания «Ростеха». А «Ростех» возглавляет личный друг нынешнего президента России Виктор Чемезов. Бинго?

Не совсем. Потому что на этой благодатной ниве, как грибы после дождя, выросли многочисленные посредники, перекупщики и якобы независимые производители. В основном аффилированные с высокими региональными чиновниками или членами их семей. А что, бизнес есть #бизнес…

В общем, ничто не меняется в этом мире. Государство, вводя ограничения и устанавливая требования, создаёт новый рынок, а государевы люди снимают на нём сливки, окучивая «новую нефть». И даже не сдерживаются особо: время не ждёт, а день год кормит.

Похоже, сакральный вопрос «Доколе?» прозвучит тут риторически, верно?