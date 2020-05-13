Таня Буланова рассказала о проблемах со здоровьем

13.05.2020, 7:53, Новости дня

Певица Татьяна Буланова сообщила об ухудшении самочувствия после выписки из медучреждения.

«Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая», – отметила Буланова изданию «СтарХит».

По словам певицы, она лечится дома и верит в свое скорейшее выздоровление.

«Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость – сделаю это», – заключила артистка.

Напомним, Татьяну Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. У нее было выявлено предынсультное состояние, ее поместили в реанимацию.

Позже состояние российской певицы признали стабильным и перевели в обычную палату.