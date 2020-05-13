 

Таня Буланова рассказала о проблемах со здоровьем

13.05.2020, 7:53, Новости дня

Певица Татьяна Буланова сообщила об ухудшении самочувствия после выписки из медучреждения.

«Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая», – отметила Буланова изданию «СтарХит».

По словам певицы, она лечится дома и верит в свое скорейшее выздоровление.

«Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость – сделаю это», – заключила артистка.

Напомним, Татьяну Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. У нее было выявлено предынсультное состояние, ее поместили в реанимацию.

Позже состояние российской певицы признали стабильным и перевели в обычную палату. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Заразившую пациентов психдиспансера в Тольятти медсестру привлекут к ответственности

17.04 / НАСА заявило о рекордном истощении озонового слоя над Арктикой

30.03 / В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

07.05 / Шмыгаль: До 22 мая метро в Украине не откроют

08.05 / Немецкие СМИ обвинили «русских хакеров» во взломе почты Меркель

07.04 / Путин направил телеграму Джонсону

27.03 / Мировые нефтехранилища заполнятся до отказа

20.04 / В Гражданском кодексе пропишут соседские права

19.04 / Карту «Тройка» стало возможным заказать с доставкой на дом

20.04 / В Канаде стрелок в форме полицейского убил 17 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска