Таня Буланова рассказала о проблемах со здоровьем
13.05.2020, 7:53, Новости дня
Певица Татьяна Буланова сообщила об ухудшении самочувствия после выписки из медучреждения.
«Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая», – отметила Буланова изданию «СтарХит».
По словам певицы, она лечится дома и верит в свое скорейшее выздоровление.
«Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость – сделаю это», – заключила артистка.
Напомним, Татьяну Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. У нее было выявлено предынсультное состояние, ее поместили в реанимацию.
Позже состояние российской певицы признали стабильным и перевели в обычную палату.
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