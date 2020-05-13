Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе на съемках

13.05.2020, 7:53, Разное

Александр Петров признался, с какой из актрис в период съемок поцелуй оказался самым волнующим. Актер сообщил, что ему пришлось по душе играть любовные сцены с Марией Ароновой.

Александр Петров в настоящее время считается самым востребованным актером. Он не любит рассказывать о своей личной жизни и не желает ни перед кем объясняться, но все же поделился, с кем из своих компаньонок ему нравилось целоваться. Актер рассказал, что в период съемок «Льда» его привлекала Мария Аронова, которой 48 лет.

Александр Петров считает, что именно с этой напарницей случился самый яркий поцелуй в его карьере. Актер думает, что если бы на церемонии «Золотой орел» придумали номинацию «Лучший поцелуй», то они бы каждый год получали эту награду, поскольку никто бы не смог их превзойти. Он вспоминает, что во время романтического действия участилось сердцебиение как у напарницы, так и у него.