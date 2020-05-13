Врач нашел хороший признак в развитии эпидемии коронавируса в России

13.05.2020, 7:53, Новости дня

В эпидемии коронавирусной инфекции в РФ прослеживается хороший признак, сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Обнадеживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационаров иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак», – сказал Малышев в эфире НСН.

Он также выразил мнение, что пика эпидемии не ощущается, вместо этого есть «верхушка холма», к которой страна «вроде бы приближается».

Врач подчеркнул, что в последнее время стало меньше научных публикаций о том, что вирус долго сохраняется на поверхностях. Основным путем заражения называется тесный контакт с зараженным.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 2116 человек. Накануне, 11 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 656. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 757.

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