Мнение: Выборы крысиного короля

13.05.2020, 7:50, Разное

Материал из серии "в мире животных".

В среде украинских «патриотов» продолжаются выборы «крысиного короля»

Определенную часть украинского общества, не озабоченную проблемами выживания в условиях развала социально-экономической жизни, усугубленного пандемией, сегодня волнует «внутривидовая» разборка местных нациков. Речь идет о том, что главарь «Национального корпуса» Андрей Билецкий со своими подручными избил двух своих бывших соратников и побратимов: Назария Кравченко и Сергея Филимонова.

Кравченко написал в соцсети: «Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших побратимов и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Благодарю всех побратимов за их время и вдохновение в попытках переубедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают».

Кто такие Филимонов и Кравченко? Небезызвестный Анатолий Шарий так описал этих персонажей: «Кто такие Кравченко и Филимонов? Бывшие ультрас, впоследствии ставшие функционерами Нацкорпуса, а потом внезапно переметнувшиеся к порохоботам. Причем переметнулись в аккурат перед выборами. Начали выполнять несложные поручения петиной команды, потом вообще рассосались. Они также начали активно выступать в защиту убийцы Стерненко».

Напомним, кто такой Сергей Стерненко. До фашистско-олигархического мятежа на Украине это был ничем не примечательный неблагополучный подросток из сельской глубинки, увлеченный рэпом и «подсевший» на тяжелые наркотики. Впервые в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков он попал еще в 2013 году. Согласно уголовному производству №1201716000000092 от 14.12.2017 года, Сергей Стерненко подозревается в нескольких эпизодах продажи наркотиков через Интернет — этой деятельностью он, по данным оперативников, начал заниматься с 2013 года.

Как только начался Евромайдан, Стерненко, которому на тот момент исполнилось 18 лет, забросил рэп и учебу (но не наркотики) и отправился на баррикады, влившись в ряды запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

После триумфа «революции гидности» новоиспеченный правосек вернулся в Одессу устанавливать там «национальную власть» и по предложению старших товарищей после создания в городе областной ячейки «Правого сектора» 22 марта 2014 года стал ее главой.

Деятельность на этом посту «раненого на баррикадах хероя» носила подчеркнуто криминальный характер, лишенный какого бы то ни было идеологического флера. Стерненко вместе со своими правосеками «крышевал» ларьки «барыг», торгующих наркотиками и контрафактным алкоголем, а также «точки» уличных проституток.

Но молодому национальному революционеру этого казалось мало. И он занялся «отжимом» машин и захватом заложников. Но все это сходило ему с рук. Пострадавших от его действий сами полицейские уговаривали забрать заявление, чтобы избежать «политического скандала».

Окончательно «потерявший берега» Стерненко в 2015 году похитил в Коминтерновском районе Одесской области депутата местного райсовета Сергея Щербича (кстати, тоже «майданщика») и подверг его пыткам, требуя сложить депутатский мандат, чтобы на довыборах в райсовет вместо него прошла приятельница Стерненко.

Но и тогда Стерненко, подозреваемого в совершении преступления — похищении человека, выпустили под залог в 60 тыс. гривен (около 150 тыс. рублей).

Неприятность с радикалом случилась в 2017 году после того, как он, помимо отчетливо криминальных дел, поучаствовал в акции, имевшей условно политическую подоплеку. Речь идет о стычке нациков с полицией у Летнего театра в центре Одессы, в ходе которой пострадали несколько полицейских. Причем глава полиции Дмитрий Головин получил удар камнем по голове.

Взбешенный одесский полицмейстер распорядился закинуть организатора массовых беспорядков Сергея Стерненко в «петушиную камеру» Одесского СИЗО, где юного бандеровца жестоко насиловали в течение трех дней, пока тогдашний глава обладминистрации Максим Степанов не внес за него залог.

Но Головин просчитался – «стереть» радикала-отморозка из криминально-политической жизни «Жемчужины у моря» не получилось. По национально свидомым понятиям «быль молодцу не укор», и «поголубевший», пусть и насильно, Стерненко как ни в чем ни бывало продолжил политическую карьеру и руководство местным «ПС».

Подвело его другое. Страсть Стерненко к наркотикам и порожденные ею проблемы стали раздражать руководство организации, и 5 февраля 2017 года Стерненко сложил полномочия главы одесской ячейки.

Чтобы продолжить вольготную жизнь «патриота» и политического активиста, Стерненко основал организацию «Неравнодушные», которая, впрочем, успеха не имела.

Настоящей известности и общественного признания он сумел добиться, совершив убийство. 24 мая 2018 года Стерненко зарезал прохожего, с которым у него возник конфликт. Убитым оказался житель Черноморска Иван Кузнецов — отца троих детей. Во время агонии Кузнецова Стерненко и его девушка вели стрим, снимая происходящее на мобильный телефон.

Примечательно, что вся национально мыслящая общественность встала на защиту убийцы-наркомана, усмотрев в происшедшем «политическую провокацию против патриота» (несмотря на то, что убитый Кузнецов сам был карателем «АТО»).

Стерненко тогда настрочил в Facebook: «Спасибо народным депутатам Игорю Луценко, Андрею Денисенко, Владимиру Парасюку, Андрею Билецкому, Егору Соболеву, Андрею Ильенко, Мустафе Найему, Игорю Гузю, Юрию Берегу, Оксане Корчинской и многим другим за поддержку и обращение в Генпрокуратуру по поводу необходимости передать расследование в орган, не связанный с Одессой, где уже давно присутствует явный конфликт интересов между мной и руководителями правоохранительных ведомств».

В результате Стерненко и сегодня на свободе. В чем же причина его конфликта с Билецким, который, как мы видим, совсем недавно «тянул за него мазу»? Отметим, что все последнее время экс-главарь «Азова» использует любую возможность, чтобы публично унизить и оскорбить коллегу по нацистскому сообществу.

Телеграм-канала «Легитимный» выдвигает следующую версию: «Наш источник сообщает, что «националисты» и экс-участники Нацкорпуса Кравченко и Филимонов приехали на «стрелку» к Билецкому и хотели порешать за Стерненко. Билецкому предъявили, что он, мол, не прав и пусть заберет свои слова обратно, иначе будет «плохо». У Билецкого упала планка, и он им сделал «плохо» сразу на месте. История с якобы «избиением» Билецким националистов Кравченко и Филимонова показательная и подтверждает нашу раскладку, что идет передел за «героя-лидера» в радикальной среде. Западные партнеры поставили на Сергея Стерненко и начали прокачку, но Билецкий против того, чтобы «восхвалять» того, на кого укажут партнеры».

Несомненно, в версии присутствует здравое зерно. Но, помимо западных партнеров, очевидно, что на Стерненко поставили (причем давно) в СБУ, чем, собственно, и объясняется его непотопляемость.

В Одессе радикалов и лично Стерненко курировал сотрудник СБУ Денис Кащей, уволившийся из органов сразу после поражения Порошенко. Кащей был сотрудником отдела «Т» УСБУ в Одесской области, который занимается предотвращением терроризма и контролем над оппозиционными общественными деятелями.

Но основным покровителем Стерненко был генерал-лейтенант СБУ Павел Демчина, в бытность Порошенко первый замглавы СБУ и начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

После ухода из Правого сектора Стерненко стал звеном между одесскими радикалами и СБУ, через которое проходили команды и немалый бюджет, использовавшийся на аренду жилья, зарплаты и командировочные, которые радикалы получали за выезд на акции устрашения. Наиболее активные националисты премировались через благотворительный фонд Саакашвили «На благо Одессы», так Стерненко оттуда получил машину.

Даже после якобы состоявшегося переформатирования «Избушки» он не лишился ее покровительства, и СБУ сегодня старается сделать из него своего «фюрера» как альтернативу аваковскому Билецкому.

И печальная история, происшедшая с Стерненко в Одесском СИЗО, этому вовсе не помеха. Даже напротив. Ведь подобное происходило и с «основоположником» Степаном Бандерой в польской тюрьме. Не являются проблемой и уголовщина, и множество незакрытых уголовных дел на нем. Ведь это прекрасный «крючок», с которого Стерненко не сорвется, поскольку прекрасно понимает, что стоит ему лишиться защиты СБУ, как он тут же окажется «под шконкой» (нельзя, кстати, исключать, что и происшедшее в СИЗО было элементом его разработки).

О соперничестве и вражде СБУ и МВД давно и хорошо известно. Интереснее другое: как из такого ничтожества «избушечники» собираются сделать лидера? Но именно опыт превращения нынешнего оппонента Стерненко Андрея Билецкого из такого же уголовника и беспредельщика в «Белого вождя» показывает, что возможности РR-технологий практически безграничны.

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/sternenko-vs-biletskiy-natsistskie-zhaby-protiv-banderovskikh-gadyuk/ – цинк

"Патриоты", которых заслужила Украина. Вполне понятно, что пока банды неонацистов, кто бы их не возглавлял, будут курироваться МВД и СБУ, а в стране не будет проведена денацификация, само явление узаконенных и интегрированных с государственными структурами банд неонацистов, будет оставаться горячим актуалом для украинской политики. Надежды тех, кто думал, что Зеленский покончит с этой практикой укоренившийся при Порошенко, очевидно не оправдались. Более того, "нова влада" делает все, чтобы показать, что эти "крысиные короли" на подкорме у СБУ и МВД ее полностью устраивают, чем лучше прочего показывают – принципиальной разницы между Зеленским и Порошенко на деле нет, точно также как нет принципиальной разницы между Белецким и Стерненко.

До кучи.

1. Промышленный картофель из Голландии утилизировали на Украине https://asd.news/news/niderlandskiy-promyshlennyy-kartofel-vygodno-utilizirovali-na-ukrainu/

2. Празднование отделения ЛНР от Украины. Обзор праздничных мероприятий в городах ЛНР http://lug-info.com/news/one/torzhestvennye-i-prazdnichnye-meropriyatiya-v-chest-dnya-respubliki-proshli-v-gorodakh-i-raionakh-foto-56196

3. Не грози турецким курортам попивая сивуху у себя в Жмеринке. Украина грозит лишить турок украинских туристов из-за исполнения песни "Катюша" https://news-front.info/2020/05/12/tureczkaya-zrada-posol-ukrainy-prigrozil-ankare-turisticheskim-bojkotom-iz-za-pesni-katyusha/