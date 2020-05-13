Австрия запланировала отмену контроля на границе с Швейцарией
13.05.2020, 7:30, Новости дня
Канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщил в интервью швейцарской телерадиокомпании SRF, что рассчитывает на то, что контроль на границе с Швейцарией, введенный для предотвращения распространения коронавируса, может быть полностью отменен к июню.
«Мы поддерживаем тесные контакты с правительством Швейцарии. Наша цель – уже в ближайшие дни договориться о значительном смягчении [ограничительных мер] и полностью отменить пограничный контроль к июню», – передает ТАСС слова Курца.
Он добавил, что в обеих странах наблюдается хорошая динамика по снижению числа заражений коронавирусом.
Канцлер заявил, что Австрия также надеется на скорое снятие контроля на границе с Германией.
«Переговоры с Германией идут прекрасно. Здесь также можно ожидать прорыва», – отметил Курц.
Власти Австрии для борьбы с распространением коронавируса ввели в марте санитарный и пограничный контроль на границах. 6 мая контроль продлили до конца месяца.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
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