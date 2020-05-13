Австрия запланировала отмену контроля на границе с Швейцарией

13.05.2020, 7:30, Новости дня

Канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщил в интервью швейцарской телерадиокомпании SRF, что рассчитывает на то, что контроль на границе с Швейцарией, введенный для предотвращения распространения коронавируса, может быть полностью отменен к июню.

«Мы поддерживаем тесные контакты с правительством Швейцарии. Наша цель – уже в ближайшие дни договориться о значительном смягчении [ограничительных мер] и полностью отменить пограничный контроль к июню», – передает ТАСС слова Курца.

Он добавил, что в обеих странах наблюдается хорошая динамика по снижению числа заражений коронавирусом.

Канцлер заявил, что Австрия также надеется на скорое снятие контроля на границе с Германией.

«Переговоры с Германией идут прекрасно. Здесь также можно ожидать прорыва», – отметил Курц.

Власти Австрии для борьбы с распространением коронавируса ввели в марте санитарный и пограничный контроль на границах. 6 мая контроль продлили до конца месяца.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.