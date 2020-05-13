Вирусолог озвучил сроки появления действующего лекарства от коронавируса

13.05.2020, 7:30, Разное

Российский специалист в области генной инженерии и вирусолог Павел Волчков из МФТИ сообщил, что действующее лекарство от коронавируса появится не раньше осени. В основе его будут лежать антитела, которые в него добавят искусственно, отметил ученый в беседе с «Известиями».

В разработке лекарства от коронавируса принимают участие сотрудники Regeneron Pharmaceuticals. Их способ изготовления медицинского препарата заключается в использовании антител. С их помощью иммунитету удается более эффективно бороться против инфекций, особенно, если он слабый или у человека имеются хронические заболевания. Кроме того, происходит ускорение иммунного ответа, добавил Павел Волчков.

Ученые из Regeneron Pharmaceuticals уже выявили самые лучшие антитела и клонировали их. Первые клинические испытания запланированы на июнь, а промышленный выпуск лекарства может начаться уже осенью. Павел Волчков считает, что РФ удается справляться с эпидемией коронавируса. На данный момент в стране диагностировали 232 243 случая заражения инфекцией.