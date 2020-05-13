Власти Китая ограничили сообщение с городом Цзилинь после вспышки пневмонии

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13.05.2020, 7:30, Новости дня

Власти КНР частично ограничили железнодорожное сообщение с городом Цзилинь на северо-востоке Китая после выявления случаев инфицирования коронавирусом нового типа, сообщило Центральное телевидение Китая.

По требованию оперативного штаба по борьбе с эпидемией железнодорожный вокзал города Цзилинь с 06.00 среды (01.00 мск) отменил исходящие рейсы, а также приостановил посадку пассажиров на проходящие поезда. Сроки действия этих мер не приводятся, передает ТАСС.

Согласно заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки власти страны зафиксировали семь новых случаев инфицирования коронавирусом: среди них один импортированный из-за рубежа (Шанхай) и шесть местных случаев, которые выявлены в городе Цзилинь. Также в городе выявлен один человек с подозрением на коронавирус и один бессимптомный инфицированный.

Все шесть заболевших ранее контактировали с заболевшими из находящего поблизости города Шулань – там с 8 по 12 мая также произошла локальная вспышка: к настоящему времени выявлено в общей сложности 22 заболевших.

В апреле Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов решили расследовать обстоятельства возникновения пандемии коронавируса. Он также предупредил, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что Пекин сознательно допустил вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса.

Китай назвал предположения о том, что коронавирус якобы является следствием утечки из лаборатории в китайском городе Ухань «научно необоснованными» и «абсурдными». В Пекине призвали Вашингтон «прекратить перекладывать вину на Китай».



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