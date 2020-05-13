Компания Samsung планирует выпустить новый Galaxy Fold 2 по сниженной стоимости

13.05.2020, 7:30, Разное

Недавно в Сети появилась информация о модели с кодовым номером SM-F916. Ходят слухи, что под этим названием скрывается Samsung Galaxy Fold 2. Его стоимость будет намного ниже, чем у его предшественника Samsung Galaxy Fold.

Согласно сообщению от источников, Samsung Galaxy Fold 2 будет представлен в двух цветах: черном и коричневом. Вероятнее всего, производитель может позаботиться и о других расцветках устройства, однако пока говорится лишь о двух. Стоимость нового гаджета будет намного ниже его предшественника. Однако неизвестно за счет каких характеристик разработчики добьются уменьшения цены. Судя по всему, при изготовлении смартфона производитель использует иного качества экран.

Уменьшить стоимость можно за счет новой версии с ПЗУ объемом 256 Гб. Galaxy Fold оборудован встроенной памятью, ее размер составляет 512 Гб. Возможно, устройство оснастят увеличенным наружным дисплеем, что более логично, если учитывать огромные рамки экрана у нынешней модели смартфона. Новый Galaxy Fold 2 оснастят внутренним гибким экраном, диагональ которого составит 7,7 дюйма. По сообщению от источника, Samsung презентует новое устройство в августе 2020 года вместе с Galaxy Note 20.