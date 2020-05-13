 

Боевики девять раз обстреливали силы ООС, украинские военные открывали ответный огонь

13.05.2020, 7:25, Новости дня

12 мая на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 мая в Facebook проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. …Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – наши воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия. По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов”, – рассказали в штабе ООС.

13 мая на 7.00 был зафиксирован один обстрел – в районе населенного пункта Гнутово Донецкой области. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Зведення станом на 07:00 13 травня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Минулої доби збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 12. mai 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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