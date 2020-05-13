Из Стамбула в Киев вылетели 109 украинцев и 18 иностранцев – украинское консульство

13.05.2020, 7:25, Новости дня

В ночь на 13 мая в Киев из Стамбула отправился самолет с украинцами и иностранцами. Об этом в Facebook проинформировало Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

“Только что спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих право проживания в Украине. Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, проходивших лечение в Турции”, – говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что пассажиры спецрейса везут с собой трех “четвероногих пассажиров” с кличками Тайсон, Фанни и Габриель.

Щойно спецрейсом ✈️SkyUp Airlines зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на… Posted by Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu on Teisipäev, 12. mai 2020

6 мая стало известно, что Турция помогла эвакуировать из Аргентины девять украинцев, которые не могли вернуться из-за ограничения авиасообщения в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Из разных стран украинцы с марта возвращаются спецрейсами.