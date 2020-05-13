Пассажиропоток на авиарейсах в Китае упал в апреле почти на 70%

13.05.2020, 7:18, Новости дня

По данным китайского авиарегулятора пассажиропоток у местных авиаперевозчиков упал на 68,5%. Компании перевезли за месяц 16,72 млн человек. В марте падение было еще глубже – на 71,7%. Тогда услугами авиаперевозчиков воспользовались только 15,13 млн пассажиров.

Казалось бы, наблюдается относительное улучшение ситуации. Однако китайские власти отмечают, что процесс восстановления экономики страны еще хрупок, да и в глобальном масштабе выход из режима ограничений находится пока на начальной стадии.

Тем не менее, как отмечает Reuters, ситуация в туристическом секторе КНР, являющегося лакмусовой бумажкой для глобальной индустрии, демонстрирует обнадеживающие результаты: в период майских праздников было совершено в общей сложности 115 млн поездок. Правда, по большей части, на автомобилях, причем в основном – молодежью. Однако, как отмечают в аналитическом агентстве Cirium и на рынке авиаперевозок наблюдается оживление: за последние 2 месяца восстановлено было примерно 30% объема.

Впрочем, пока авиасектор КНР не вернул даже 60% от прошлогодних объемов, отметили в администрации гражданской авиации страны. Кроме того, как отмечает Reuters, не исключена и угроза возникновения в Поднебесной второй волны эпидемии коронавируса.