 

В Подмосковье задержали преступника, грабившего пенсионеров под видом газовщика

13.05.2020, 7:18, Новости дня

Подмосковные полицейские задержали лжесотрудника газовой службы. Его подозревают в кражах у пенсионеров. Это ранее неоднократно судимый житель Рязанской области. Он проникал в квартиры пожилых людей под предлогом замены газового оборудования. А дальше обворовывал их, или присваивал деньги обманом. Как минимум, одно преступление мужчина совершил с сообщником, сообщает телеканал "Россия 24".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в съемной квартире в деревне Брёхово Московской области. При обысках обнаружены банковские карты, денежные средства, ювелирные украшения и наручные часы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию соучастников противоправной деятельности", — заявил Ирина Волк, официальный представитель МВД.



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