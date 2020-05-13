В Подмосковье задержали преступника, грабившего пенсионеров под видом газовщика

13.05.2020, 7:18, Новости дня

Подмосковные полицейские задержали лжесотрудника газовой службы. Его подозревают в кражах у пенсионеров. Это ранее неоднократно судимый житель Рязанской области. Он проникал в квартиры пожилых людей под предлогом замены газового оборудования. А дальше обворовывал их, или присваивал деньги обманом. Как минимум, одно преступление мужчина совершил с сообщником, сообщает телеканал "Россия 24".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в съемной квартире в деревне Брёхово Московской области. При обысках обнаружены банковские карты, денежные средства, ювелирные украшения и наручные часы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию соучастников противоправной деятельности", — заявил Ирина Волк, официальный представитель МВД.