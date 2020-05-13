 

Самоизоляция с комфортом: 5 популярных регионов для аренды дачи

13.05.2020, 7:18, Новости дня

На время периода самоизоляции многие семьи стараются уехать за город, чтобы пережить это непростое время на природе и на свежем воздуха. Те, у кого есть свои дачи, находятся в более выгодном положении. Те же, у кого дачи нет, вынуждена арендовать ее на время самоизоляции. Современные технологии позволяют работать удаленно, находясь за много километров от офиса, что и дает возможность людям уехать из мегаполиса.

Эксперты российского портала бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировали, какие направления являются наиболее популярными для аренды дачи или домика в деревне на время самоизоляции. Ниже мы расскажем об этих направлениях.

Московская область

Подмосковье пользуется высокой популярностью, так как сюда направляются семьи из Москвы. В последние недели резко вырос спрос на загородные коттеджи и дома в регионе. Отмечается, что в основном дачи бронируют семьи с детьми.

Тверская область

Тверская область и раньше привлекала туристов своей природой. В частности, туристы любят отдыхать на озере Селигер. Сейчас, с введением мер самоизоляции, Тверская область не утратила своей популярности, а совсем наоборот. Семьи из Москвы и Санкт-Петербурга бронируют загородные дома и коттеджи, рассчитывая переждать этот непростой период, наслаждаясь прекрасной природой Тверской области.

Тульская область

Тульская область также оказалась среди лидеров. Сюда едут не только жители самого региона, но также жители соседних регионов, в частности, москвичи. Отмечается, что рост популярности близлежащих регионов связан с тем, что в Крыму и Краснодарском крае туристический сезон начнется не раньше 1 июня.

Ярославская область

Ярославская область пользуется популярностью у туристов, однако если раньше туристы стремились посетить исторические и культурные достопримечательности, то теперь они бронируют загородные дома. Составители рейтинга отмечают, что средняя продолжительность аренды загородных домов выросла по сравнению с прошлым годом.

Владимирская область

Замыкает рейтинг популярных направлений Владимирская область. Эксперты отмечают, что с наступлением каникул и снятием ограничительных мер ожидается рост спроса не только на аренду домов в регионах Центральной России, но также рост спроса на отдых в Крыму и Краснодарском крае.



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