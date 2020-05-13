 

Татьяна Буланова пожаловалась на ухудшение самочувствия

13.05.2020, 7:09, Разное

У певицы Татьяны Булановой вновь ухудшилось состояние здоровья после выписки из больницы с подозрением на инсульт. Из-за простуды эстрадная исполнительница решила отложить все онлайн-выступления до 24 мая.
В апреле 51-летнюю Татьяну Буланову госпитализировали в одну из клиник Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт. Позднее певица признавалась, что с 90-х ее часто беспокоили давление и тахикардия, кроме того, она ощущала, как у нее немеет рука. После тщательного осмотра медики выписали артистку домой.

На днях Татьяна Буланова внезапно отменила одно из своих выступлений, которые она проводит в режиме онлайн. Поклонники сразу забили тревогу. Оказалось, что ухудшение самочувствия вынудило певицу скорректировать график. Ближайший ее концерт состоится 24 мая, а до тех пор она будет лечиться от простуды. Артистка попросила всех сохранять спокойствие.



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