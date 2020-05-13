На Украине задумались над будущим «Антонова»

13.05.2020, 7:08, Новости дня

Будущее украинского госпредприятия «Антонов», основной сферой деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолетов «Ан», зависит от сотрудничества с компанией Boeing, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

«Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам «Антонов». Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичном участии или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна «Антонов» сильно зависит от сотрудничества с США и именно с компанией Boeing», – передает РИА «Новости» слова Ельченко со ссылкой на издание «День».

Он также отметил востребованность в современных условиях коммерческих большегрузных самолетов, допустив, что Boeing задумается над производством еще и грузовых самолетов.

«А здесь «Антонов», безусловно, может многое предложить. Я надеюсь, что мы выйдем и на конкретные договоренности, причем не просто перспективу, а на подписание документов и, возможно, даже на создание совместного предприятия между «Антонов» и Boeing. Очень хотелось бы, чтобы это было реализовано», – добавил посол.

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