 

На Украине задумались над будущим «Антонова»

13.05.2020, 7:08, Новости дня

Будущее украинского госпредприятия «Антонов», основной сферой деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолетов «Ан», зависит от сотрудничества с компанией Boeing, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

«Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам «Антонов». Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичном участии или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна «Антонов» сильно зависит от сотрудничества с США и именно с компанией Boeing», – передает РИА «Новости» слова Ельченко со ссылкой на издание «День».

Он также отметил востребованность в современных условиях коммерческих большегрузных самолетов, допустив, что Boeing задумается над производством еще и грузовых самолетов.

«А здесь «Антонов», безусловно, может многое предложить. Я надеюсь, что мы выйдем и на конкретные договоренности, причем не просто перспективу, а на подписание документов и, возможно, даже на создание совместного предприятия между «Антонов» и Boeing. Очень хотелось бы, чтобы это было реализовано», – добавил посол.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, сможет ли президент Владимир Зеленский спасти авиапром Украины.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Глава ВОЗ выразил надежду на продолжение финансирования со стороны США

07.05 / Перевозчикам планируют разрешить использовать ваучеры

26.03 / Названа причина запрета иностранцам владеть землей в Крыму

08.05 / МИД Украины отреагировал на отзыв посла Грузии из-за Саакашвили

10.04 / В СК рассказали об осмотре частей самолета Качиньского польской стороной

07.05 / Украинских чемпионов по боксу внесли в базу «Миротворца»

25.04 / Рейс Пхукет – Новосибирск отложен из-за низкой заполняемости

02.05 / Собянин заявил о возможности производить в Москве вакцину от коронавируса

30.03 / Во Франции от вызванных коронавирусом осложнений умерли более 3 тыс. человек

11.05 / Власти Уханя отреагировали на новые случаи коронавируса в городе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска