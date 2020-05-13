Екатерина Климова рассказала о внезапной смерти своего отца

13.05.2020, 6:53, Разное

Известная актриса Екатерина Климова пояснила общественности о внезапной смерти своего отца. Она также не устанет благодарить его за воспитание в ней твёрдости и непоколебимости характера.

Отношения между Екатериной Климовой и её отцом не всегда были хорошими из-за того, что житель провёл 13 лет в местах лишения свободы. Когда же он освободился, как вспоминает сама актриса, то ему пришлось заново знакомиться с дочерью и учиться её воспитывать. Несмотря на 13-летнее отсутствие, ему удалось, и не без скандалов, всё же привить дочери строгость и желание добиваться своего не жалея сил. Ушёл же он из жизни быстро из-за оторвавшегося тромба.

С того времени прошло уже 10 лет. Сама Екатерина Климова отмечает, что даже не успела толком попрощаться с отцом, так как уже была довольно востребованной артисткой и её график был распланирован чуть ли не поминутно. Даже в такое тяжёлое время ей пришлось работать и играть. Климова признаётся, что творческое ремесло помогло ей справиться с утратой, но даже сейчас она чувствует присутствие отца и ощущает поддержку, называя его своим ангелом-хранителем.