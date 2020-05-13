 

Жителей азиатской части РФ предупредили о приближении аномальной жары

13.05.2020, 6:48, Новости дня

Омская, Томская, Свердловская, Новосибирская области, Алтайский край и ряд других регионов азиатской части РФ в ближайшие дни окажутся в зоне аномального тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На азиатской территории в ближайшие три дня [ожидается] супервысокая температура. Например, в Омской области прогнозируется 31-36 градусов. Это примерно на 12-13 градусов выше нормы. Тепло будет также в Свердловской, Челябинской, Курганской областях – там 21-27 градусов, а в Тюменской области – 27-32 градуса», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Также аномальное тепло прогнозируется в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве, отметил Вильфанд.

По словам метеоролога, причиной такой теплой погоды в данных регионах является стационарный антициклон, который установился над азиатской частью страны.

Напомним, в конце апреля россиян предупредили об аномально жарком лете.



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