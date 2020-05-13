Верник показал обнаженную беременную женщину

13.05.2020, 6:47, Разное

Актер показал снимок в своем инстаграм-аккаунте. Таким оригинальным образом он поздравил экс-супругу, родившую ему в 1999 году сына Григория, с прошедшим Днем матери.

На архивном кадре его избранница находится в ожидании ребенка. Она стоит по пояс обнаженная, прикрыв грудь руками. Игорь Верник обнимает женщину, положив голову на ее живот. Ведущий отметил, что это фото было сделано за месяц до рождения их наследника.

Поклонники Игоря Верника были потрясены сходством Григория с матерью. Также удивление россиян вызвал тот факт, что артист с годами практически не изменился внешне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Игорь Верник (@ivernik) 11 Май 2020 в 1:31 PDT

Напомним, ранее Игорь Верник поделился занятной историей из молодости. Оказалось, что три десятилетия назад вместе с труппой музыкантов и танцоров он отправился в Канаду, чтобы сыграть в мюзикле Russian on Broadway. Там с ним случилось недоразумение.

Артист рассказал, что то ли продюсер обманул их коллектив, то ли обманули его, но примерно через месяц пребывания в Торонто их всех выселили из гостиницы. Молодые люди оказались на улице в огромном незнакомом городе. К счастью, местные жители приютили русских актеров.