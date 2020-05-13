Обрушение перекрытия произошло в одном из домов на востоке Москвы

13.05.2020, 6:16, Новости дня

Обрушение одного из перекрытий произошло в жилом доме на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, в результате часть жильцов подъезда этого дома оказались заблокированными, сообщил источник в экстренных службах.

«Обрушилось перекрытие меду чердаком и пятым этажом в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18. В результате лестничные марши [оказались] сильно засыпаны обломками конструкций. Идет эвакуация заблокированных людей с помощью автолестниц», – приводит слова источника ТАСС.

Он также сообщил, что на месте присутствует порядка 30 пожарно-спасательных расчетов.

Позднее в пресс-службе столичного ГУ МЧС сообщили, что в результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним также, в ночь с 7 на 8 апреля в двухэтажном кирпичном жилом доме в селе Филинском Нижегородской области произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газовый баллон. После этого обрушились перекрытия между подъездами со второго по первый этаж. В результате произошедшего погибли два человека.