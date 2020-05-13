Cредства из программы по сдерживанию России пойдут на строительство стены с Мексикой

13.05.2020, 6:15, Новости дня

Пентагон намерен приостановить строительство 22 различных военных проектов на сумму в 545 миллионов долларов, которые будут направлены на строительство пограничной стены. В том числе 274 миллиона долларов будет взято из ранее выделенных иодобренных Конгрессом США средств на программу для европейских союзников США по сдерживанию России, известной как «Инициативы по обеспечению европейской безопасности» (European Deterrence Initiative). Программа была начата в 2014 году в администрации президента Обамы как ответ на российскую агрессию в Украине.

О переводе денежных средств говорится в докладной записке министра обороны США Марка Эспера от 27 апреля. Приостановка 19 проектов коснется модернизации ряда военных баз, программ по улучшению инфраструктуры и мобильности военных сил, в том числе для размещения самолетов, топлива и боеприпасов. Однако, как отмечает администрация президента, это является временной мерой.

«Ни один из зарубежных проектов не отменяется. Они просто отложены», – отметил в комментарии Русской Службе «Голоса Америки» пресс-секретарь Министерства обороны США Крис Митчелл, добавив, что ассигнование денежных средств перенесено с 2020 на 2021 финансовый год «при условии, что ничего не изменится с предстоящими датами финансирования».

Данное решение Белого Дома вызвало критику среди американских законодателей. Конгрессмены-демократы из Комитета по международным отношениям Палаты представителей, большинство в которой принадлежит Демократической партии, во главе с председателем Комитета Элиотом Энгелом и главой подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Уильямом Китингом, направили в понедельник, 11 мая, письмо на имя госсекретаря Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера. В нем говорится, что перевод средств из «бюджета инициативы» на проект строительства стены является неправомерным использованием выделенных средств и угрожает безопасности США и их союзников.

Американские законодатели в своем письме отмечают, что Россия создает угрозу американским военным своей агрессивной военной деятельностью на Ближнем Востоке и в других регионах, незаконно оккупирует части Украины и Грузии и продолжает держать американских граждан в заложниках.

«Даже сейчас, в разгар серьезного глобального кризиса в области здравоохранения, президент Путин активно использует страдания мира, продвигая антизападную дезинформацию и еще больше подрывая наши интересы и безопасность», – подчеркивают авторы письма.

«Это незаконное перенаправление средств в обход воли Конгресса. Европейская инициатива сдерживания является одной из самых важных инициатив, которые мы, как страна, выдвинули для сдерживания агрессии России и ее действий в Восточной Европе», – отмечает в интервью Русской службе «Голоса Америки» конгрессмен Уильям Китинг, подчеркнув, что данная программа была начата при двухпартийной поддержке.

Даже если перевод средств является временным, это происходит в «критическое время», на фоне действий России, вызывает озабоченность в Европе и «посылает президенту Путину неверный сигнал», добавляет конгрессмен.

«Это то время, когда эти средства необходимы и необходимы в той части мира, где и наши союзники, и наши собственные интересы безопасности поставлены на карту. Но этисредства перенаправляются в политических целях, не имея никакого значения для безопасности. И это вызывает большую обеспокоенность», – также отмечает он.

Европейская инициатива по сдерживанию имеет решающее значение для сдерживания России в Восточной Европе и для обеспечения защиты интересов Соединенных Штатов, в том числе для поддержки американских военных и инфраструктуры на восточном фланге НАТО, отмечает эксперт Атлантического Совета Марк Симаковски (Mark Simakovsky, Atlantic Council).

«Я не думаю, что европейское финансирование обороны будет прекращено. Но Россия может воспользоваться этой ситуацией. Они знают, что страны Балтии и Польша уязвимы, – считает Марк Симаковский. – Эти средства также являются политическим сигналом приверженности США защите этих союзников. И этот политический сигнал колеблется в то время, когда подход США к России во многих странах региона уже вызывает вопросы. И я думаю, что Россия может также попытаться использовать это в информационном пространстве, чтобы подчеркнуть вывод средств как выход США из региона».

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, а ныне эксперт Центра анализа европейской политики, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес (Ben Hodges, CEPA) выражает уверенность в том, что финансирование проектов будет восстановлено, в частности это может быть сделано со стороны Конгресса. Однако он также выражает озабоченность тем, что перенаправление средств из бюджета программы подрывает уверенность союзников США и посылает опасный сигнал Кремлю.

«Я думаю, что проекты инициативы в конечном итоге получат финансирование, – говорит Бен Ходжес. –Меня больше беспокоит то, что союзники начинают сомневаться в американской приверженности. Еще хуже то, что Кремль может совершить ужасный просчет, также усомнившись в приверженности Соединенных Штатов и прибегнуть к агрессивным действиям».

Тем не менее военный эксперт отмечает то, что именно нынешняя администрация разместила в Европе ротационные силы, оборудование и увеличила количество базирующихся американских войск в Европе на постоянной основе.

«Хотя нынешняя администрация зачастую посылает смешанные сигналы, которые иногда сбивают с толку, как перенаправление средств из “Инициативы по обеспечению европейской безопасности” на проект строительства стены – фактом остается то, что она увеличила и усилила американское присутствие в Европе, – отмечает генерал Хождес. – Но мы должны быть ясными и последовательным в общении как с нашими союзниками, так и с Кремлем, чтобы не было сомнений в отношении приверженности Америки».

«Эффективная стратегия национальной безопасности США должна включать в себя шаги по сдерживанию дополнительной агрессии со стороны Москвы и по обеспечению лучшей защиты границ Америки. К сожалению, эти две похвальные цели оказались противопоставлены друг другу в крайне разделенном межпартийном климате», – говорит Директор Центра военно-политических исследований вашингтонского Фонда защиты демократии Брэдли Боуман (Bradley

Bowman, Foundation for Defence of Democracies), отмечая, что он надеется на то, что политический компромисс между сторонами будет найден. – Сейчас не время сигнализировать о снижении приверженности сдерживанию агрессии со стороны Москвы путем отсрочки проектов, для которых Пентагон искал финансирование». В Вашингтоне также существует двухпартийный консенсус в отношении того, что Москва продолжает представлять серьезную угрозу и готовность НАТО имеет ключевое значение, подчеркивает эксперт

Сумма одобренного Конгрессом США финансирования «Инициативы по обеспечению европейской безопасности» на 2020 год составила почти 5,9 миллиарда долларов. Это меньше финансирования программы по сравнению с 2019 годом, когда она достигла максимальных 6,5 миллиарда, что стало более, чем шестикратным увеличением по сравнению с финансированием при запуске программы. На 2021 год президент Трамп предложил составить этот бюджет в 4,5 миллиарда долларов.