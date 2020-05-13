Мнение: Могут быть ужесточены…

13.05.2020, 6:11, Разное

Меры по коронавирусу должны соответствовать эпидемиологической обстановке в регионе, поэтому могут быть ужесточены при ее ухудшении, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. «В методических рекомендациях четко указано, что при значимом изменении эпидситуации режим ограничений может быть введен вновь, и это очень важно», — сказала Попова.

Хорошо, что глава Роспотребнадзора хотя бы в курсе существования методических рекомендаций в случае возникновения эпидемической обстановки. Плохо, что решения властей принимаются не по этим методическим рекомендациям, а на коленке. К примеру, режим “самоизоляции” и “нерабочих дней” в рекомендациях не указан. Там все просто – при превышении эпидпорога объявляется состояние эпидемии. В случае, если принимаемые отраслевые меры не приносят результат, вводится режим ЧС. Либо региональный, либо (в наиболее трефных ситуациях) – федеральный. В законе о ЧС описаны права и обязанности властей в этих случаях.

К сожалению, в нашем случае все совершенно иначе. Возможно, поэтому стали возможны все те ужасти, которые тиражируются СМИ. Если на стройке не соблюдаются правила техники безопасности, то скорее всего, количество несчастных случаев на ней чисто статистически будет расти. Если российские власти кладут болт М62 на все существующие нормативные документы и начинают проводить противоэпидемиологические мероприятия с чистого листа, то нелепо полагать, что у них получится что-то хорошее. Нормативные документы разрабатывали люди, которые по крайней мере в курсе проблемы и опыта решения этой проблемы. Интеллект нынешней бандитской камарильи, которых мы по недоразумению называем российской властью, работает только в вопросах гоп-стопа и мошенничества. Кто на что учился, как говорится. Поэтому когда вор на доверии начинает бороться с эпидемией по своему разумению, то понятно, что у него получается. Поэтому и вирус какой-то “не такой” – а как еще объяснить полный провал всех самостийных и безумных действий, которые власть предпринимает в вопросах борьбы со вполне тривиальной эпидемией?

Пока регионы не спешат воспользоваться предложением Путина о прекращении мероприятий. Скорее, наоборот – меры ужесточаются. Что логично – отмена “нерабочего периода” вызывает глубокие и недоуменные вопросы. Равно как и введение его. Отмена карантина на положительной динамике роста заболеваемости – это будем откровенны, преступление. Уголовное. Халатность как минимум. Уж если вы решили вести борьбу через карантинные мероприятия, то ведите ее грамотно. Отменять режим карантина по стране и перекладывание ответственности на губернаторов прямо противоречит закону о ЧС, так как ситуация носит общефедеральный характер, а потому именно федеральная власть обязана координировать мероприятия. Но Путин заинтересован не в результате борьбы с заболеванием, а в результате борьбы за власть, утекающей у него из рук. В этом разрезе, возможно, его решение об отмене карантина и логично.

Так или иначе, но пока ничего не меняется. Власть упустила примерно полтора-два месяца на подготовку к эпидемии, занимаясь конституционной реформой и бросив все остальные дела. Установка была – у нас нет эпидемии и быть не может. Потому что мы особенные. Скрепы, духовность, лучшая в мире медицина и тому подобная бредятина. И когда тянуть стало уже невозможно, отбросили все методические рекомендации и начали принимать решения абы как. С соответствующим результатом. И теперь идет борьба не только и не столько с вирусом, сколько с теми последствиями, которые наступили вследствие грубейшего нарушения всех норм и методик противоэпидемических мероприятий.

Установка “мы особенные”, кстати, не отменена. Россия уникальна в плане статистики. Многие данные не бьются с общемировыми. К примеру, число заболевших медработников относительно зарегистрированных больных у нас примерно на порядок выше, чем в среднем по миру. Особенность объясняется фифти-фифти – либо врачи совершенно не обеспечены средствами защиты, а потому заболеваемость катастрофическая, либо статистика по заболевшим корректируется “в ручном режиме”. С летальностью у нас тоже все весьма неоднозначно – несовпадение с мировой статистикой где-то в 6-7 раз. Не на проценты, а в разы. Что тоже объясняется либо недостоверностью всей мировой статистики, либо какими-то корректировками в нашей. Особенность, которая не вытекает ни из чего, всегда объясняется вполне просто.