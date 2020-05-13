Одесский губернатор Куцый заявил, что уволил своего зама из-за невыплат медикам. Тот утверждает, что главе ОГА поручили убрать всех “порошенковских”

13.05.2020, 6:10, Новости дня

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил 12 мая в Facebook, что уволил с должности своего заместителя Виталия Свичинского в связи с задержкой выплат надбавок медикам.

“Еще в минувшую пятницу принял решение об увольнении заместителя Виталия Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами. Последней каплей стали задержки с доплатами медикам “скорой”. Чиновник знал об этом, но не предпринял достаточных действий, чтобы решить проблему”, – написал губернатор.

По его словам, Свичинский попросил отложить увольнение, чтобы получить все расчеты.

“Я не сторонник скандалов, поэтому дал ему уволиться без унижения и позора”, – отметил Куцый.

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В свою очередь, Свичинский опубликовал в Facebook копию своего заявления об уходе по собственному желанию, которое датировано 11 октября 2019 года – днем назначения Куцего.

“Меня не уволили тогда. Я работал эти несколько месяцев. Работал, несмотря на сопротивление. А когда начал задавать неудобные вопросы, возникла “версия” о том, что я “не справлялся с работой”. Неужели так трудно не манипулировать, а сказать правду? Ту, которую вы мне говорили несколько недель назад: что вам поставлена задача “сверху” убрать всех “порошенковских”?” – обратился чиновник к главе ОГА.

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