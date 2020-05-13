ВОЗ: Коллективный иммунитет к коронавирусу – это опасная концепция

13.05.2020, 6:10, Новости дня

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил на брифинге 11 мая, что концепция так называемого “стадного” (коллективного) иммунитета в вопросе борьбы с коронавирусом является опасной. Видео брифинга опубликовано на канале ВОЗ в YouTube.

Коллективный иммунитет – это эпидемиологический термин, который обычно используется для описания состояния популяции, при котором большой процент населения становится невосприимчивым к инфекции (вследствие вакцинации или перенесенной болезни) и тем самым распространяет защиту на остальное население. При кори, например, достичь коллективного иммунитета можно, когда иммунизацией охвачено 95% населения, сообщала ВОЗ.

Райан сказал, что есть мнения, якобы страны могут не вводить карантин, “ничего не делать”, а потом “внезапно волшебным образом достигнуть некоторого “стадного иммунитета”.

“А что, если по пути мы потеряем некоторое количество пожилых людей? Это действительно опасный расчет”, – убежден представитель ВОЗ.

Эксперт призвал осторожно использовать пришедший из ветеринарной эпидемиологии термин “стадный иммунитет”, поскольку он “может привести к очень жестокой арифметике, которая не ставит людей, жизнь и страдания в центр”.

Технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мария Ван Керхове, которая тоже участвовала в брифинге, сказала, что пока неясно, какой процент населения планеты обладает антителами к коронавирусу. В некоторых странах проводят серологические тесты (тесты на антитела), но ВОЗ пока не смогла “критически оценить” эти исследования. Предварительные данные показывают, что очень небольшое количество людей, прошедших тестирование (от 1% до 10% в разных странах), имеют антитела, а это значит, что многие “остаются восприимчивыми” к вирусу, сообщила эксперт.

“Понятие “стадный иммунитет” обычно используется, когда мы говорим о вакцинации. Как вы думаете, какое количество населения должно иметь иммунитет, чтобы защитить остальную часть населения? Мы не знаем точно, каким должен быть этот процент для [коронавирусной инфекции] COVID-19. Но он, безусловно, должен быть выше, чем тот, который мы видим в серологических исследованиях”, – сказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,23 млн человек, из них более 288 тыс. умерли, 1,47 млн выздоровели (население планеты превышает 7,7 млрд).

В ВОЗ отмечали, что на данный момент не существует убедительных доказательств, что у пациентов, выздоровевших от COVID-19, вырабатывается устойчивый иммунитет к повторному заражению коронавирусом SARS-CoV-2.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. По данным ВОЗ, в мире сейчас разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса.