 

Нардеп Поляков заявил, что Венедиктова блокирует суд над экс-замглавы НБУ Приходько по делу о хищении 2 млрд грн госсредств

13.05.2020, 6:10, Новости дня

Дарницкий районный суд Киева во вторник, 12 мая, не смог провести судебное заседание по уголовному производству против депутата Верховной Рады из группы “Довіра” Бориса Приходько о хищении более 2 млрд грн из Аграрного фонда.

Судебное заседание не состоялось из-за уже второй с начала года смены прокурора в деле, заявил внефракционный нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Антон Поляков в своем Telegram-канале.

“Передайте [президенту] Владимиру Зеленскому, в его зазеркалье, что его “весне” пришел п…здец! Сегодняшний суд над государственным преступником Борисом Приходько, укравшем миллиарды у Украины, не состоялся. А не состоялся по причине ходатайства со стороны обвинения в лице ГПУ… Как оказалось, в Генпрокуратуре “случайно” расформировали отдел, в который входил прокурор по гособвинению по делу 753/11924/18 – хищение 2,069 млрд грн из Аграрного фонда. Теперь дело, скорее всего, передадут другому прокурору. А тот, в свою очередь, запросит у суда время на ознакомление с делом”, – написал Поляков.

Политик отметил, что с начала года Генпрокуратура уже второй раз проводит “операцию с расформированием отдела и сменой прокуроров по этому делу”.

“Первый – при [экс-генпрокуроре Руслане] Рябошапке. Второй – уже при [нынешней руководительнице Ирине] Венедиктовой, которая обещала с трибуны посадки топ-чиновников и коррупционеров. С такими успехами Венедиктовой сбор подписей уже за ее отставку просто неизбежен”, – считает Поляков.

Приходько был первым заместителем главы Национального банка Украины. Он фигурирует в деле о хищении 2 млрд грн Аграрного фонда. По данным прокуратуры, эти средства незаконным путем вывели из Украины в один из европейских банков через “Брокбизнесбанк”, принадлежащий беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко.

Следствие установило, что фонд без разрешения Министерства аграрной политики разместил средства на депозитном счете “Брокбизнесбанка”, а банк потратил эти средства на собственные нужды. 26 января 2017 года уголовное производство направлено на рассмотрение в Дарницкий районный суд города Киева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Число жертв коронавируса в США превысило 31 тыс. человек

05.04 / У большинства граждан, умерших от коронавируса в Украине, были сердечно-сосудистые заболевания – Минздрав

13.05 / В Израиле сформировали правительство

12.05 / США призвали Тегеран выслать самолет для депортации 11 граждан Ирана

12.04 / “Мрія” будет доставлять грузы для борьбы с COVID-19 – “Укроборонпром”

15.04 / Песков объяснил слова Путина о привлечении армии к борьбе с коронавирусом

08.05 / Являются ли 8 и 9 мая «красными днями календаря» в Восточной и Центральной Европе?

08.04 / ОЗХО: химатаку в Хаме совершили сирийские силы

09.04 / Конгрессмены торопятся утвердить дополнительное финансирование для американских граждан

15.04 / Российские энергоносители и геополитика в эпоху пандемии 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска