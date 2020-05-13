В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

13.05.2020, 6:02, Новости дня

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18. Часть жильцов подъезда заблокирована.

Как сообщил источник в экстренных службах столицы, обрушилось перекрытие меду чердаком и пятым этажом, в результате чего лестничные марши оказались завалены обломками конструкций, передает ТАСС. Эвакуация заблокированных ведется с помощью автолестниц. На место происшествия прибыли около 30 пожарно-спасательных расчетов.