В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
13.05.2020, 6:02, Новости дня
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18. Часть жильцов подъезда заблокирована.
Как сообщил источник в экстренных службах столицы, обрушилось перекрытие меду чердаком и пятым этажом, в результате чего лестничные марши оказались завалены обломками конструкций, передает ТАСС. Эвакуация заблокированных ведется с помощью автолестниц. На место происшествия прибыли около 30 пожарно-спасательных расчетов.
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