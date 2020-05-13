“Билайн” предлагает покупателям редкий смартфон Honor 7A Pro за 5 тысяч рублей

13.05.2020, 5:53, Разное

В магазинах оператора «Билайн» можно приобрести редкий смартфон Honor 7A Pro за 5 тысяч рублей. Данная стоимость намного ниже, чем у его предшественника Honor 7A.

Модель Honor 7A Pro была очень популярна у пользователей из Китая, однако сейчас является уже редкостью. В магазине «Билайн» устройство продаётся за 4990 руб. Данная стоимость в 1,5 раза ниже, чем его цена в конце 2019 и начале 2020 годов.

Смартфон оборудован намного лучше, чем его предшественник Honor 7A, однако разница в стоимости составляет тысячу рублей. Так, гаджет оснащен более крупным экраном диагональю 5,7 дюйма, а также качественной фронтальной камерой на 8 Мп. Стоит отметить, смартфон имеет дактилоскопический сканер и функционирует на базе 8-ядерного процессора Qualcomm, а не на 4-ядерном MediaTek, как Honor 7A.