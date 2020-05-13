 

Ведущие авиакомпании США отказались принуждать пассажиров носить маски

13.05.2020, 5:48, Новости дня

Ведущие американские авиакомпании не планируют принуждать пассажиров носить медицинские маски в полете и будут делать упор на их чувство ответственности, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на копии новых инструкций авиаперевозчиков для бортпроводников и пилотов.

В American Airlines разрешат не пускать в салон пассажиров без масок, однако, если пассажир уже находится на борту воздушного судна, то роль стюардесс становится «больше информативной, нежели принуждающей к исполнению» правил эпидемиологической безопасности. Бортпроводникам рекомендовано использовать средства убеждения, «но не идти по пути эскалации», передает ТАСС.

В United Airlines пообещали принимать во внимание множество исключений из общего правила, в том числе не требовать носить маску от пассажиров с хроническими заболеваниями. В случае возникновения ссор на борту бортпроводникам предписано пользоваться «навыками деэскалации» ситуации и рассаживать спорящих.

JetBlue Airways предписывает обязательно напоминать пассажирам, что «им и членам экипажа теперь обязательно нужно прикрывать лицо». Этот авиаперевозчик признает заранее, что на пути исполнения правила возникнут «вызовы и проблемы». Поэтому бортпроводникам рекомендовано стараться не доводить ситуацию на борту до крайности, использовать все свои опыт и умения, чтобы свести эксцессы к минимуму. JetBlue не усматривает в отказе клиента воспользоваться маской достаточно веского повода для изменения маршрута, приземления и удаления нарушителя из самолета.

Напомним, 5 мая Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поддержала обязательное ношение масок на борту для защиты от коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как коронавирус изменит авиаперелеты и повлияет на стоимость билетов.



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