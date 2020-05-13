Схрон с гранатами и взрывчаткой обнаружили в лесу во Владивостоке

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13.05.2020, 5:48, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесу во Владивостоке схрон со взрывчаткой, гранатами и боеприпасами, сообщила пресс-служба ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

По поступившей оперативной информации сотрудникам КП-49 стало известно о схроне взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов в лесу во Владивостоке. Оперативники ГУФСИН и уголовного розыска управления МВД по региону разработали совместную операцию, передает РИА «Новости».

«При проведении осмотра местности с использованием металлодетектора в земле была обнаружена и изъята сумка из синтетического материала, в которой находилась крупная партия взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов – 4 гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятые боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства были направлены на экспертизу.

Напомним, в конце апреля в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге были уничтожены готовившие теракты боевики. На месте проведения операции были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Кроме того, в конце апреля ФСБ провела массовое изъятие нелегального оружия в России.



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