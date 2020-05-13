 

Ушел из жизни известный писатель

13.05.2020, 5:30, Разное

Известный российский писатель Константин Крылов скончался на 53-м году жизни. Трагическое известие сообщила его супруга Надежда Шалимова на своей странице в “Фейсбук”.

Причина смерти публициста не называется. Дата и место прощания станут известны позже.

Напомним, Константин Крылов был главным редактором журнала “Вопросы национализма” и газеты “Русский марш”. Он писал работы, посвященные вопросам социологии, политологии и философии, передает “Вечерняя Москва”.



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