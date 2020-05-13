Мнение: “Странная болезнь” на Всемирных военных играх

13.05.2020, 5:17, Разное

Французская пресса пишет, что есть определенные основания полагать, что первые заболевшие коронавирусом появились еще во время "Всемирных военных игр", которые проходили в октябре 2019 в Ухани, указывая на косвенные свидетельства связанные с странными болезнями команд европейских государств.

Возможное заражение европейских спортсменов коронавирусом во время Всемирных военных игр в Ухани помогает Пекину в кампании по дезинформации и подкрепляет его гипотезу об американском происхождении вируса, пишет Le Monde.

По сведениям издания, официальный представитель китайского МИД Джао Лицзянь первый напомнил о заболеваниях после состязаний в октябре 2019 года. «Американская армия могла принести эпидемию в Ухань, — написал он в своём Twitter 12 марта. — Соединённые Штаты должны нам предоставить объяснение». Государственная газета Global Times в статье «Американская армия: жертва или переносчик вируса?» объяснила, что чиновник имел в виду именно игры, прошедшие в Ухани. В статье отмечается, что это немного грубая попытка развернуть обвинения, в то время как администрация Трампа говорит о «китайском вирусе», а Пекин обвиняют в том, что он не дал своим врачам предупредить об опасности и поздно сообщил о передаче COVID-19 от человека к человеку. Однако в самой КНР этот метод оказался не бесполезен: достаточное число граждан задаются вопросом, не был ли вирус попыткой американцев дестабилизировать их страну.

В информационной войне любые средства хороши: уже в феврале пресса вспомнила о статьях, где упоминалось о пяти случаях госпитализации иностранных спортсменов во время их пребывания в Ухани. Директору одной из крупнейших больниц города пришлось сделать заявления, что гости тогда заболели малярией, однако с тех пор стали появляться свидетельства участников соревнований о своём возможном заражении коронавирусом. Такой вариант нельзя исключать: Китай смог проследить один из случаев заражения до 17 ноября, но он вряд ли был первым.

Так, в конце марта на местном канале Télévision Loire 7 французская чемпионка по пятиборью Элоди Клувель рассказала, что сразу после Всемирных военных игр у неё появились необычные симптомы, а её муж тоже чувствовал себя плохо. По словам спортсменки, многие участники соревнований очень тяжело болели, а недавно в разговоре военный врач предположил, что они переболели коронавирусом. Однако теперь Клувель не раздаёт интервью, а канал Télévision Loire 7 удалил репортаж с ней со своего сайта. Le Monde смог связаться с некоторыми французскими спортсменами, которые входили в состав делегации, однако им были даны соответствующие указания: направлять журналистов к специалисту по связям с общественностью в армии и утверждать, что они ничем не болели во время или после соревнований.

В Италии участники Всемирных военных игр также получили инструкции не разговаривать с прессой, однако фехтовальщик Маттео Тальяриоль успел рассказать в интервью Gazzetta dello Sport, что сборная страны «заболела почти в полном составе». Он уточнил, что болезнь не лечится антибиотиками, а он сам выздоровел только через три недели, при этом общая усталость не проходила ещё дольше. При этом в четверг спортивное отделение итальянской армии обнародовало сообщение, что среди её спортсменов после возвращения из Китая не было выявлено ни одного случая, похожего на COVID-19, поэтому не было проведено тестирование.

В середине апреля врач шведской военной базы в Буден также забил тревогу в местной прессе: по его словам, многие спортсмены лежали с температурой и не могли тренироваться в течение нескольких недель после прибытия из Ухани. В других базах подтвердили этот феномен. Из пяти спортсменов, которым сделали тест, только у одного выявили коронавирус. Главный инфекционист страны призывает критически подходить к такому результату, потому что он не позволяет определить, когда именно заразился человек.

Как указывает издание, все эти свидетельства приводятся в китайских соцсетях как желанные доказательства вины США. «Если для Франции это тоже началось во время Военных игр… тогда [вирус] могла действительно привести американская армия», — такой вывод делает один из интернет-пользователей Weibo, китайского аналога Twitter.

Французская армия 6 мая обнародовала заявление, согласно которому участники делегации не проходили и не будут проходить тестирование, потому что никто из них не сообщал о гриппе или госпитализации во время состязаний или по возвращении из Ухани. Таким образом, пишет Le Monde, военные оказались в затруднительной ситуации: только тестирование всех спортсменов позволит выявить случаи заболевания, однако это не поможет установить период заражения: вполне вероятно, что среди 400 человек делегации многие могли подхватить COVID-19 уже во Франции, а не в Китае. Останутся сомнения, которыми не преминёт воспользоваться Пекин для подкрепления своей теории об иностранном происхождении вируса. В то же время из-за отказа от проведения тестов, несмотря на публичные вопросы самих спортсменов, может создаться впечатление, что французская армия не хочет разбираться в этой истории — и тем самым теории заговоров снова окажутся в выигрыше.

https://russian.rt.com/inotv/2020-05-12/Le-Monde-Kitaj-svyazal-bolezni – цинк

Стоит отметить, что если заражения происходили еще во время "Всемирных военных игр", то тогда может стать понятно, откуда взялись странные случаи, когда люди переболевшие ОРВИ до официальной эпидемии коронавируса, уже имели антитела.

Как уже отмечалось ранее, накал подобных обвинений США и Китая в адрес друг друга, врядли позволит узнать, откуда на самом деле появился вирус, когда именно он появился и кто был "нулевым пациентом" (о нахождении которого в свое время радостно писали в СМИ).

Впрочем, даже если первые случаи были еще в октябре, то США могут также заявлять, что коронавирус это китайских рук дело, просто сдвинув дату с декабря по ноябрь. А не зная, кто был "нулевым пациентом" и где именно произошло первое заражение, тут можно будет лишь верить на слово. Либо США, либо Китаю, что в нынешних условиях вопрос скорее политический и идеологический. К поискам истины это будет иметь мало отношения.