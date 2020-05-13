Мнение: Дебаты Ксюши и Любы, или Кому не дать

13.05.2020, 5:15, Разное

По 20 тысяч всем и каждому,

И пусть никто не уйдет обиженным!

А.Навальный

Посмотрел тут давеча «дебаты» между Ксенией Собчак и Любовью Соболь на «Эхе Москвы»… Ну, как «посмотрел»? Не целиком, конечно – целиком не выдержал. Все-таки обе деятельницы отечественного политпросвета не очень-то блещут красноречием, да и, положа руку на сердце, обе – не ума палата. Любовь Соболь, к примеру, несмотря на то, что дебаты были назначены заранее и было несколько дней на подготовку, так и не удосужилась хотя бы посмотреть, хватает ли российского ФНБ на предложенные ее шефом денежные раздачи (спойлер – хватает) – и поэтому вместо ответа на этот естественнейший вопрос безбожно «плыла» – да и Собчак была не лучше. А к концу дамы и вовсе сцепились по набившему оскомину вопросу «чей Крым?», чем окончательно превратили всю беседу в балаган.

Но да – изначально то предполагалось, что дебатёрши посвятят большую часть времени обсуждению предложенных Навальным массированных денежных раздач измотанному карантином населению РФ. Алексей, как известно, в своих «5 шагах» потребовал для начала выдать КАЖДОМУ жителю России по 20 тысяч, а через какое-то время – еще сколько-то, вроде бы 10 тысяч. Навальный собаку съел на популизме и, конечно, понимал, насколько выгодно и заманчиво для обнищавших людей выглядит сей широкий жест, особенно на фоне скаредной позиции российского правительства.

Однако дамы меня разочаровали тем, что подошли к вопросу слишком мелкотравчато. Как бы не ставя под сомнение саму необходимость «денежного дождя», они увязли в мелких деталях: хватит ли денег в «кубышке», 20 тысяч – это много или мало, и прочие покусывания в этом духе. Не концептуально у них вышло, при всех воплях и личных выпадах по адресу друг дружки – робко. Робко с точки зрения мысли – потому они и быстро наскучили.

На самом деле ключевой вопрос – это взгляд в корень. А именно – нужны ли вообще такие раздачи? Способны ли они действительно помочь людям?

Вопрос далеко не так уж очевиден и однозначен. Интуитивно ведь понятно: если ты хочешь помочь человеку, скажем, своему деду по имени Кондратий – ты можешь дать ему деньги; эти деньги, полученных от тебя, безусловно пойдут деду Кондратию на пользу. Но если твоя фамилия Путин, и ты хочешь помочь деду Кондратию ЗАОДНО со всеми остальными – а для этого им всем тоже раздать из казны такую же сумму, какую ты задумал дать своему деду – далеко не факт, от ТАКОЙ помощи Кондратию будет толк.

Я с этим явлением постоянно сталкивался на фокус-группах как социолог. В «сытые» путинские годы в России ведь довольно часто «индексировали пенсии» – то есть поднимали их на какую-то величину сразу для всех пенсионеров. Было несколько волн таких повышений. Так вот – сколько ни бывало у меня групп ПОСЛЕ таких повышений – никогда не было, чтобы пенс или его старушка встали бы да просто поклонились в пояс в сторону Кремля, типа, «спасибо, дорогой Владимир Владимирович, ты наш кормилец и поилец, не забываешь нас, старых и никчемных». Наоборот – обычно старики и старушки при обсуждении повышении бывали настроены крайне раздраженно. Типа – «мы ждали-ждали этого повышения, думали хоть немного лучше пожить – и что же?!

«Что? – спрашивал я заинтересованно, как модератор.

– Да ничего! – бесились еще больше пенсионеры. – Только пройдет повышение пенсий – так тут же во всех магазинах повышают цены НА ВСЁ! Это просто безобразие какое-то! Они что – специально следят за этим, что ли?! Почему вы там в Москве с этим не разберетесь?! Это ЗАГОВОР!!» И далее они печально заключали – что «из-за магазинов», а также из-за тарифов ЖКХ, для них всех повышений «почитай, и не было!» Всё, что добавлял добрый Путин – всё съедалось наценками…

Вот такая напасть. И дело тут, понятно, не в «заговоре продавцов» – дело в глубинном экономическом механизме. Деньги, которые получил только я – деньги полноценные, с ТАКИМИ деньгами мое благосостояние непременно поползет вверх. Если же деньги вместе со мной получили ВСЕ – это уже совсем не те деньги.

Ротмистр Лемке, когда он орал Шилову-Богатыреву в любимом фильме детства, глядя на сундучок с сокровищами – «ЭТО… нужно одному, а не всем! Понимаешь?! ОДНОМУ!!!» – был ведь, между нами говоря, чертовски прав. То, что раздается «всем» – в тот же момент обесценивается. Этому, собственно, и учит бестолковых Шиловых вся недолгая (в масштабах вечности) история Советской власти.

Поэтому, возвращаясь к нашим двум ученым дамам: с их стороны было бы гораздо умнее, не тратя лишнего времени на ерунду, с порога отвергнуть идею Навального о «раздаче всем» как глупую и слишком популистскую – и сосредоточиться на другом. На том, как бы максимально СОКРАТИТЬ список тех, кому будут положены деньги. Не потому, что мы кого-то не любим – а только и исключительно потому, что сами раздачи будут иметь хоть какой-то смысл и вес ТОЛЬКО в том случае, если будут предназначаться как можно меньшему кругу людей. По принципу: «раздал сотне – ты их реально облагодетельствовал; раздал сотне миллионов – породил только злобу, разочарование и рост цен». Ну сотне – это маловато, конечно. Поэтому давайте поищем истину посередине.

То есть о чем речь? Если мы хотим заниматься РЕАЛЬНОЙ политикой и В САМОМ ДЕЛЕ помогать людям (пострадавшим от карантина и самоизоляции), имея в распоряжении госбюджет, нам надо первым делом решить не то, кому давать – а наоборот: прежде всего определиться с тем, кому мы давать ничего не будем. Убрать лишних, говоря попросту. Вот и давайте займемся минусованием. Откроем свой список тех, кому ничего не причитается.

Я бы начал с тех, о ком уже упоминал: с пенсионеров. Обоснование? Самое железобетонное. Мы ведь с вами не занимаемся благотворительностью за госсчет; мы, по идее, даем КОМПЕНСАЦИИ тем, кто реально во время эпидемии (и принятых государством мер по ее сдерживанию) потерял свои ДОХОДЫ. Именно таким людям государство должно прийти на помощь. Но тогда – при чем тут пенсионеры? Они разве что-то потеряли? Нет. Государство им пенсии как выплачивало, так и выплачивает. В те же сроки и в том же объеме. В чем их потеря? На работу им запретили ходить? Ну так и ничего – пенсионерам работать и не надо, у них пенсия есть. Словом, всё – пенсионеров вычеркиваем. Почему вдруг Навальный решил раздавать им ВДОБАВОК к пенсии по 20 тысяч – совершенно непонятно.

Следующие в очереди на вычеркивание – безусловно, госслужащие. Тут тоже какой-то нонсенс: а им-то с какой стати? На время «самоизоляции» часть из них загнали по домам «с сохранением зарплаты», часть – оставили работать. Где потеря доходов? Наоборот, госслужащие только выиграли от карантинов: работать меньше, можно из дома – а деньги им как платили, так и платят. Какие им еще 20 тысяч? Навальный, ты обалдел?

Идем дальше. Ну, тут у нас на очереди всеобщие любимцы – учителя и врачи. «Бюджетники», одним словом. Тот же вопрос: а им-то с какой стати по 20 тысяч? Какие доходы они потеряли? Ответ – да никаких. Учителя в школах вели через пень-колоду, кто как сумел, свои уроки в рамках «дистанционного обучения» – им платили их зарплату. Про врачей и говорить нечего – им сам Путин только и делает, что обещает надбавки В ПЛЮС к их обычным зарплатам, коих их «на время карантина» никто не лишал. Потери доходов нет – компенсации не полагается. Следующие!

Следующие тут и вовсе напрашиваются. Это, конечно же, господа «силовики» всех мастей и окрасов. Даже непонятно, о чем вообще Навальный думал, когда, по сути, предлагал каждому «силовику», от участкового до генерала ФСБ, выписать «по двадцатничку». Да с чего бы, Алексей?! У этих-то что «выпало»? Или, может, они перетрудились у редких прохожих маски и перчатки проверять? Все отечественные «силовики» – любимые дети нынешнего режима И ТАК. Зарплаты у них вовремя, индексации проводятся, на пенсию – в 45 (а ни в какие не 65!) лет. А Навальный им еще по 20 тысяч приготовил – зачем? В ресторан лишний раз сходить?

По поводу еще одной категории и говорить боязно – такой поднимется тут вселенский стон, плач и проклятия (в мой адрес). Но сказать надо, смело глядя в глаза миллионам рассвирепевших матерей, бабушек и лично Чулпан Хаматовой. Речь о детях, конечно же. Детям никакие «компенсации», конечно же, не положены. Основание – такое же, как и для пенсионеров: детям до 18 лет ничего не надо «компенсировать», потому что они ведь ничего от «карантинов» не потеряли. Доходов-то у них как не было (до карантина), так и не стало (во время карантина). Поэтому детишек ВСЕХ вычеркиваем смело и однозначно.

Ну и следующий пункт – уже опционально, но я бы его активировал. Сам бог, как говорится, велел – исключить из «навальновской» «государственной компенсации»… бесчисленных сотрудников госкомпаний и госкорпораций. То есть прежде всего – Газпрома и Роснефти, но сюда же, скажем – Аэрофлота и РЖД. Все это – компании богатые, под госконтролем, сокращения им сам Путин запретил – ну и пусть так оно и будет. По сути, работа в них – та же госслужба, только чуть-чуть завуалированная. Ну и хорошо – обойдутся без халявной «двадцатки», с голоду не умрут.

И сюда же, наверно, можно добавить крупнейшие частные концерны – ЛУКойл, «Северсталь», «Сургутнефтегаз»… Они своим – во всяком случае, КАДРОВЫМ сотрудникам – заплатят, никуда не денутся. Ну и хорошо – а мы 20 тысяч сэкономим.

И вот уже только ТЕПЕРЬ, когда мы основательно почистили список получателей – тут уже можно о чем-то говорить. Тут уже деньги получат, во всяком случае, именно те, кто доходов реально лишился – та самая «остальная россия». Та Россия, которая «нигде» – которая до эпидемии выживала сама и кормила себя сама, помимо государства. Не такая уж большая часть России… но именно та, которая в основном и голосит в ФБ и ЖЖ, требуя «поддержки малого бизнеса» и говоря об «экономическом крахе».

Жаль, что Соболь и Собчак не хватило ума, чтобы хотя бы посмотреть в эту сторону.

Ну а вам, дорогой читатель, если вы внимательно изучили «список вычеркнутых», должно быть сейчас ясно как божий день: всё, что я написал – полная УТОПИЯ. Именно потому, что режим Путина на такое никогда в жизни не пойдет, даже в бреду. Разве он сможет «кинуть» с деньгами две своих главных электоральных опоры – пенсионеров и бюджетников??

А как Путин может не дать денег СИЛОВИКАМ??! Это же вообще нонсенс!

А «задвинуть» обе своих дойные коровы – Роснефть и Газпром? Да вы смеетесь!

Наконец, как это – «не дать госслужащим»?? Самим себе, что ли, не дать? Вы откуда пришли, мальчик? Из какого дурдома вы сбежали? Ей-богу, везде, где выше – какая-то просто чепуха написана!

Ну конечно, чепуха. Но я-то, собственно, все это написал для того, чтобы сделать наглядной одну мысль, предназначенную не столько для Любы и Ксюши, сколько для их аудитории (кто-то же смотрел эти «дебаты», затаив дыхание! Больше миллиона просмотров на Ютубе!)

Так вот, дорогая оппозиция. Весь приведенный выше расклад – он ведь для тебя.

Перечислим еще раз категории наших «лишенцев». Это

Пенсионеры

Дети

Бюджетники

Госслужащие

Силовики

Сотрудники госкорпораций.

В принципе – дохрена народу. И все эти люди и есть – Опора Режима. Те самые «83%» (при явке в 50%).

И мы с вами только что увидели, что все эти люди от карантина нифига не пострадали и, в принципе, ничего не потеряли. Более того: они вполне не прочь посидеть на нем еще месяц- полтора-два. Режим в России вовсе не ополоумел – он вполне четко знает, какие социальные группы ему надо поддерживать. И – он их поддерживает.

Ну а вы, если вы из «остальной России»… Вы можете слушать дебаты у Навального. У него для вас еще куча идей.