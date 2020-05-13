VOAэкспресс 12 мая 2020

13.05.2020, 4:59, Новости дня

Карантин

Динамика распространения коронавируса в разных странах значительно отличается, как отличается и масштаб карантинных мер. В США советник Белого дома по вопросам экономики Кевин Хассет заявил, что администрация Трампа примет решение о дальнейших действиях исходя из уcпешности открытия штатов. В Лос-Анджелесе, например, режим самоизоляции продлится по меньшей мере до конца июля.

В Украине, как заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, карантинные меры будут продлены до 22 мая. Многие страны, в которых заметен серьезный прогресс в борьбе с коронавирусом, также не спешат полностью открывать свои границы: одним из приоритетов для таких государств, как Испания и Китай, стало недопущение "импорта" новых случаев из-за границы.

Tesla

Однако далеко не все американцы придерживаются карантина. Илон Маск, известный своим скептическим отношением к режиму самоизоляции, решил открыть завод Tesla в Калифорнии вопреки указу местных властей

«Офис»

Во время пандемии многие из тех, кто планируют свадьбы, вынуждены отменять массовые торжества. На помощь двум фанатам сериала "Офис" пришел главный актер телесериала Джон Красински: он провел церемонию бракосочетания в Zoom и даже пригласил на нее почти всех актеров популярного ситкома.

Бункеры

Продавцы недвижимости на случай конца света отмечают: из-за коронавируса их бизнес пошел в гору. Люди покупают бункеры в американской глубинке или устанавливают убежища прямо у себя на заднем дворе