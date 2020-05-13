 

FEMA: российские аппараты ИВЛ «Авента-М» не использовались в США

13.05.2020, 4:59, Новости дня

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», возгорание которых, предположительно, привело к двум пожарам в российских больницах, никогда не использовались в Соединенных Штатах. Об этом во вторник сообщили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Поставленные Россией в США в начале апреля аппараты «Авента-М», возгорание которых, предположительно привело к гибели шести человек, никогда «не использовались в американских больницах», сообщила официальный представитель FEMA Дженет Монтези.

FEMA отправила российские аппараты в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, наиболее пострадавшие от вспышки COVID-19, однако в результате снижения количества заражений «эти аппараты оказались не нужны», сказала Монтези.

Теперь штаты возвращают неиспользованные российские аппараты в распоряжение FEMA. Их дальнейшая судьба зависит от результатов расследования, которое сейчас ведут в отношении «Авенты-М» российские власти, добавила Монтези.

Производитель аппаратов, челябинский Уральский приборостроительный завод, подтвердил, что это медоборудование было произведено на данном предприятии и поставлено в петербургскую больницу Святого Георгия.

Концерн радиоэлектронных технологий (КРЭТ), в состав которого входит УПЗ, заявил, что аппараты «Авента-М» прошли все необходимые испытания и использовались медицинскими учреждениями в России с 2012 года без каких-либо проблем с безопасностью. КРЭТ оказался под санкциями США в июле 2014 года из-за российской агрессии в Украине.

Утром 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. Погибли пять пациентов, в том числе, четыре человека, подключенные к аппаратам ИВЛ.

9 мая в коронавирусном корпусе московской больницы имени Спасокукоцкого также загорелся аппарат ИВЛ, погибла подключенная к нему пациентка.



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