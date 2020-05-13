Мнение: Сверхсмертность

13.05.2020, 4:55, Разное

Апрельская сверхсмертность в Москве составила приблизительно 20% по сравнению с предыдущими годами. В среднем в прошлые годы ежемесячно в Москве умирало 9850 человек, в этом году смертность составила 11846 человек в сутки. Превышение над обычной смертностью примерно 2 тысячи человек.

Это то, что статистически можно считать достоверным и установленным фактом. А вот далее начинаются вопросы, без ответа на которые дать оценку этому факту невозможно. Главный вопрос – структура смертности. Органы ЗАГС, которые опубликовали статистику, дать такую разбивку не могут. Вопрос – от чего умерли все эти "избыточные" люди?

Есть два объяснения. Первое, самое простое – перед нами результат эпидемии. Но это объяснение неверное. Ежедневно от коронавируса в Москве умирает приблизительно 50 человек. В начале месяца было существенно меньше.

Второе объяснение происходящему может выглядеть более логичным. Сверхсмертность – результат не эпидемии, а борьбы с эпидемией. Если "обычные" больные переводятся в менее важную и приоритетную группу, если мобилизуются медработники иной специализации на борьбу с коронавирусом, если резервируются койко-места, а плановые процедуры и операции отменяются, если любая иная болезнь, не связанная с коронавирусом, лечится по остаточному принципу, то люди начинают умирать по причине неоказания им полноценной помощи. Ну, и не стоит забывать, что борьба с нынешней эпидемией идет, как бы это помягче сказать, вопреки любой здравой логике и стандартам, жестко закрепленных в нормативных документах. Любой устав, как известно, написан кровью. Методики борьбы с эпидемиями написаны смертями миллионов людей, и если их отбрасывать в угоду каким-то немедицинским соображениям, то иного результата трудно ожидать.

То, что российская медицина развалена бесконечными оптимизациями и реорганизациями, сомнений не вызывает. Результат оптимизации налицо – любая экстремальная ситуация ведет к экстремальной смертности. Развал и распад системы управления в России тоже есть явление, сомнений не вызывающее.

И всё это в Москве. Что происходит за пределами МКАД, можно только догадываться.

ПС. При этом Голикова заявила, что Россия уникальная страна в том смысле, что летальность у нас в 7,6 раз меньше по стране и в 6,8 раз меньше по Москве, чем среднемировые значения. Причины уникальности названы не были.